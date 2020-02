A Federação Paulista de Rugby convoca todas equipes universitárias do estado para definir o calendário da categoria para 2020.

Com objetivo de ampliar o número de de atléticas e jogadores participantes, a entidade fará a proposta de um Circuito, a ser realizado no primeiro semestre, além do campeonato em formato tradicional, no segundo semestre, uma iniciativa que já rendeu bons resultados nos torneios de base do estado. Os presentes poderão discutir e apresentar outras propostas.

Data: 12/02/2020 às 19h

Advocacia Mariz de Oliveira

Local: Alameda Santos, 1978, 5º andar

Formato proposto:

Circuito composto por três etapas (abril a junho)

Formato: Rugby XV, jogos de 25 minutos entre todos os participantes

Equipes que não possuem XV podem se unir para disputar o campeonato.

Cada time poderá participar de quantas etapas quiser

O campeão sairá da soma das três etapas

- Continua depois da publicidade -

Campeonato Paulista (agosto a novembro)

Formato: Rugby XV, jogos de 80 minutos, dois grupos, todos contra todos no próprio grupo, semi final e final