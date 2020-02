A Federação Paulista de Rugby divulga o calendário de jogos do Campeonato Paulista C 2020, na divisão que teve uma temporada passada bem equilibrada e continua com novidades vindas de todo estado.

A competição volta a ter 10 equipes. São estes: Cougars, FEA, Iguanas, Jequitibá, União e Wallys, remanescentes da temporada 2019. São Bento retorna à divisão após não assegurar a vaga no Paulista B na repescagem contra o Ribeirão, e Jaguars, rebaixado direto, retorna após passar apenas uma temporada difícil no Paulista B em 2019. Piracicaba, campeão do Paulista D 2019, e Pinda, vice também da mesma divisão, sobem juntos para trazer as principais novidades do campeonato e prometem tentar fazer igual Rio Preto e Ribeirão, equipes que ascenderam do Paulista D e em 2020 disputarão o Paulista B.

O formato segue o mesmo do ano passado, com cada equipe se enfrentando em turno único de abril a setembro, onde os 4 melhores clubes se enfrentam nas semifinais e a final no dia 24 de outubro.

Batalhas entre vale, capital e interior recheiam os jogos ao longo da temporada, com destaque para São Bento x Wallys, próximo do final da temporada regular, que voltam a se enfrentar de forma competitiva de que ambos estiveram no Paulista B em 2018. São Bento e Jaguars se enfrentam novamente assim como foi pelo Paulista B ano passado, no dia 7 de julho. Iguanas e Wallys, dois semifinalistas de 2019, se enfrentam na última rodada, no dia 20 de setembro, esperando mudar a sorte desta vez.

- Continua depois da publicidade -