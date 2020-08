Federação Paulista divulga planejamento estratégico

Tempo de leitura: 2 minutos

Comunicado oficial da Federação Paulista de Rugby:

Foi no que hoje parece o longínquo ano de 2017, que a Federação Paulista deu início a uma iniciativa fundamental para mapear os obstáculos que permeiam o Rugby em São Paulo. Convocamos os clubes de todo estado para participar do diagnóstico do esporte, que foi a pedra fundamental do nosso planejamento estratégico para os próximos 10 anos.

O documento é fruto das discussões com os clubes do estado que apresentaram suas demandas em reuniões conduzidas por uma consultoria especializada e do alinhamento com os responsáveis pelas diversas frentes de trabalho da FPR, possibilitando criar um retrato fiel do cenário atual do Rugby em São Paulo, quais os pontos a serem melhorados, oportunidades e quais os pilares que irão direcionar os esforços da entidade nesse período para criar uma estrutura sustentável para a expansão da modalidade em São Paulo no longo prazo.

Baseado nas pesquisas, a FPR se compromete em três frentes: Gestão (com foco na implantação de melhores práticas de governança e transparência), Formação (ampliação do calendário das categorias de base, capacitação e apoio à novas iniciativas com gestores dedicados a cada região) e Competições (criar torneios atrativos para patrocinadores e ampliar as oportunidades de exposição midiática para a FPR e clubes).

Muitas das iniciativas relacionadas já estão em andamento ou foram realizadas ao longo do ano como por exemplo:

– o novo site da FPR, pilar central das iniciativas de transparência da entidade, facilitando o acesso aos estatutos, balanços e demais documentos que fazem parte da gestão da entidade, além de fornecer acesso rápido a material de apoio para atletas e clubes

– ampliação significativa do calendário juvenil que resultou no aumento do número de participantes e equipes

– gestores dedicados para os Pólos Capital, Vale e Interior

– parceria com a TV NSports, que transmitiu 10 jogos do Paulista A e as finais das Séries B, C e D

– parceria com a UNIP para fortalecer a formação técnica de gestores de clubes

– valorização dos clubes do estado na comunicação da entidade

Ainda existe muito trabalho a ser feito e há muita oportunidade para crescimento em todos os níveis, e a FPR conta com o apoio de toda comunidade do Rugby paulista para levar esse trabalho adiante.

Clique aqui para baixar o Planejamento Estrategico