O ambiente esportivo brasileiro está cada vez mais desafiador, e no Rugby, a profissionalização dentro de campo ainda não foi acompanhada pelo aumento da qualificação de gestores esportivos nos clubes do país. Uma diretoria qualificada pode detectar oportunidades e viabilizar projetos nas diversas frentes que envolvem uma organização, como comunicação, marketing, eventos, leis de incentivo e a administração diária de uma entidade.

Com o objetivo de preencher essa lacuna, a Federação Paulista de Rugby e a UNIP celebraram um acordo que irá apoiar todos seus membros associados a dar um passo nessa direção e contribuir para a sustentabilidade dos clubes e do esporte como um todo no estado a longo prazo, aliado às conquistas dentro de campo. Atletas e diretores de clubes filiados à FPR terão 30% de desconto no curso, que inclui palestrantes de renome no mercado como Serginho (bicampeão olímpico de vôlei), Tiago Oliveira (diretor de comunicação do Corinthians), Ary Rocco, referência no marketing esportivo brasileiro, e professores com experiência em toda cadeia produtiva do esporte, de clubes e eventos (Corinthians, Copa Davis, Copa do Mundo de Futebol) até fabricantes de material esportivo (Adidas) e gestores (Traffic, Deloitte).

Segundo Roberto Toledo, Diretor Administrativo do MBA, a parceria é uma boa oportunidade para que os diversos gestores façam um curso com o que há de mais moderno em gestão esportiva. “A ideia da parceria foi priorizar as pessoas que já trabalham com esporte nas federações com esse programa de descontos. Temos certeza que o conteúdo vai ajudar bastante na formação de novos gestores.”

Renato Occhionero, vice-presidente da FPR, complementa: “a formação de profissionais foi um dos pontos mais críticos identificados pelos clubes durante a criação de nosso planejamento estratégico, e essa parceria permitirá à FPR dar um passo adiante em sua missão de apoiar o desenvolvimento do esporte em São Paulo.”

- Continua depois da publicidade -

A primeira turma terá início no dia 4 de abril em aulas presenciais sempre aos sábados, permitindo a participação de pessoas de todo estado. Clique aqui para conhecer mais sobre a grade curricular e os professores