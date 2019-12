Feliz Natal! E com presente. Entre hoje e o dia 1º de janeiro os canais ESPN terão uma super programação de rugby na TV. Serão exibidos os VTs da semifinais, do 3º lugar e da grande final da Copa do Mundo de 2019, assim como do jogo histórico entre Brasil e Barbarians! Coloque já na agenda para não perder.

Para completar, a Gallagher Premiership, o Campeonato Inglês, segue como atração no Watch ESPN com 3 jogos ao vivo entre sexta e domingo. O destaque maior é o jogaço entre Exeter Chiefs e Saracens!

*Horários de Brasília

- Continua depois da publicidade -

Quarta-feira, dia 25 de dezembro

13h30 – Copa do Mundo – Reprises – Semifinal: Inglaterra x Nova Zelândia – ESPN2 VT

Quinta-feira, dia 26 de dezembro

13h30 – Copa do Mundo – Reprises – Semifinal: Gales x África do Sul – ESPN2 VT

Sexta-feira, dia 27 de dezembro

13h30 – Copa do Mundo – Reprises – Disputa de 3º lugar: Nova Zelândia x Gales – ESPN2 VT

16h30 – Gallagher Premiership – Bristol Bears x Wasps – Watch ESPN AO VIVO

Sábado, dia 28 de dezembro

11h15 – Programa – Jour de Rugby – TV5 Monde – Inédito

11h30 – Copa do Mundo – Reprises – FINAL: África do Sul x Inglaterra – ESPN2 VT

13h25 – Gallagher Premiership – Harlequins x Leicester Tigers – Watch ESPN AO VIVO

Domingo, dia 29 de dezembro

01h30 – Copa do Mundo – Reprises – FINAL: África do Sul x Inglaterra – ESPN VT

11h55 – Gallagher Premiership – Exeter Chiefs x Saracens – Watch ESPN AO VIVO

Segunda-feira, dia 30 de dezembro

10h00 – Copa do Mundo – Reprises – FINAL: África do Sul x Inglaterra – ESPN2 VT

Terça-feira, dia 31 de dezembro

09h00 – Copa do Mundo – Reprises – FINAL: África do Sul x Inglaterra – ESPN Extra VT

Quarta-feira, dia 1º de janeiro



12h00 – Amistoso – Brasil x Barbarians – ESPN2 VT