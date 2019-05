ARTIGO COM VÍDEO – Ninguém discute: o melhor time do mundo celta é o Leinster! O poderoso time da capital irlandesa Dublin é pelo segundo ano seguido e pela sexta vez na história o grande campeão do PRO14, ao bater nesse sábado o bravo time escocês do Glasgow Warriors por 18 x 15 na grande final da competição. Apesar de garantir a hegemonia, o Leinster não teve vida fácil e encarou os Warriors na Escócia, no Celtic Park, diante de 47.128 torcedores que apoiaram o time da casa até o fim, em partida de tirar o fôlego.

A batalha começou melhor para os donos da casa, que abriram o placar aos 13′ com try de Matt Fagerson, aproveitando no pick and go o vacilo de cobertura do time irlandês. Mas o Leinster deu a resposta rapidamente e marcou seu primeiro try aos 15′ com Gary Ringrose cravando no in-goal o chute de Stuart Hogg bloqueado por McGrath.



Glasgow logo deu o troco com penal bem chutado por Adam Hastings, mas o momento era dos azuis e, aos 27′, Cian Healy finalizou a sequência de fases do Leinster com o segundo try do jogo para os defensores do título. Com Sexton ainda chutando um penal na sequência, o duelo foi ao intervalo em 15 x 10 para os irlandeses.

Mas o segundo tempo largou com domínio escocês, que parecia que levaria à pronta reação. Porém, Kyle Steyn recebeu cartão amarelo aos 49′ e deixou os Warriors com um a menos em momento crucial. Sexton arrematou outro penal para os azuis, que abriram preciosos 8 pontos de frente, jogando a pressão para cima de Glasgow.

A pressão escocesa veio e a defesa irlandesa se provou uma verdadeira fortaleza. O jogo ganhou aspectos dramáticos quando, aos 65′, Rob Kearney recebeu amarelo e deixou o Leinster com 14 homens. Glasgow pressionou e demorou a capitalizar, mas seu try da esperança saiu aos 74′ com a linha de passe funcionando até o hooker Stewart aparecer na ponta para correr para o try, celebrando de forma vociferante pela torcida da casa, que esperava ainda pela virada. Mas os azuis resistiram e defenderam a vantagem até o fi. 18 x 15 e fim de papo: Leinster campeão.



O reencontro de escoceses e irlandeses será agora na Copa do Mundo, com os dois países no mesmo grupo.

Guinness PRO14 – 2018-19 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

FINAL

15 18

Glasgow Warriors (Escócia) 15 x 18 Leinster (Irlanda), em Glasgow

Glasgow Warriors

Tries: Fagerson e Stewart

Conversões: Hasting (1)

Penais: Hastings (1)

15 Stuart Hogg, 14 Tommy Seymour, 13 Kyle Steyn, 12 Sam Johnson, 11 DTH van der Merwe, 10 Adam Hastings, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Callum Gibbins (c), 6 Rob Harley, 5 Jonny Gray, 4 Scott Cummings, 3 Zander Fagerson, 2 Fraser Brown, 1 Jamie Bhatti;

Suplentes: 16 Grant Stewart, 17 Oli Kebble, 18 Siua Halnukonuka, 19 Ryan Wilson, 20 Tom Gordon, 21 George Horne, 22 Pete Horne, 23 Huw Jones;

Leinster

Tries: Ringrose e Healy

Conversões: Sexton (1)

Penais: Sexton (2)

15 Rob Kearney, 14 Jordan Larmour, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Johnny Sexton (c), 9 Luke McGrath, 8 Jack Conan, 7 Josh van der Flier, 6 Rhys Ruddock, 5 James Ryan, 4 Scott Fardy, 3 Tadhg Furlong, 2 Seán Cronin, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Bryan Byrne, 17 Ed Byrne, 18 Andrew Porter, 19 Ross Molony, 20 Max Deegan, 21 Nick McCarthy, 22 Ross Byrne, 23 Rory O’Loughlin;

História da Liga Celta/PRO14