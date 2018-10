Nessa semana, o Rugby foi mais uma vez o centro das atenções em Sorocaba, na 6ª edição do Festival Viva Rugby. Com a presença do Secretário de Educação – Sr. André J. Gomes e Michele Farah representante da Coca-Cola de Sorocaba, o evento contou com a participação recorde em um ano e meio de projeto, mais de 550 crianças estiveram no Centro Esportivo Dr Pitico para um dia cheio de atividades que envolveram professores da rede pública, pais, e parceiros.

Ao longo das atividades, as crianças participaram de desafios e mini jogos onde deram show de habilidade nos principais fundamentos do esporte, com passes, corridas, deslocamentos, contato e o try, momento mais celebrado da modalidade.

Teve também espaço para atividades lúdicas (e refrescantes!) com a queimada com bexigas d’água, que espantaram o calor e colocaram todo mundo para correr! Tudo sempre sob orientação dos árbitros e educadores da HURRA!, também formados nos projetos da entidade.

No final foi realizado Terceiro Tempo, momento da tradicional confraternização e socialização entre os núcleos, onde as crianças puderam se conhecer melhor e fazer novas amizades, tudo regado com sucos e lanches distribuídos a todos os participantes.

O evento também contou com o apoio de um conjunto especial de voluntários. Foram as meninas do Lenks, clube feminino de Rugby da cidade, que disputa o campeonato estadual e enxerga o rugby como forma de inserção social, e também de gênero, uma das bandeira promovidas pela HURRA!. “A participação no esporte oferece as meninas uma oportunidade para construir sua auto-estima, coragem e competência. É um lugar onde elas podem ocupar posições de liderança e demonstrar todas suas capacidades. Isso reflete no cotidiano – através do empoderamento, encoraja essas meninas a tomarem a iniciativa, a terem voz e buscar coisas que antes nunca sonharam ser possíveis.

No final, a equipe de educadores da HURRA! ainda visitou o Lar São Vicente de Paulo, instituição que é a habitação de mais de 100 idosos na cidade, e a interação com os moradores, que receberam doações foi um dos pontos altos de um dia já cheio de alegria.