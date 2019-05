A Federação Gaúcha de Rugby (FGR), em conjunto com o projeto do Rugby XV Feminino, promovem neste domingo, dia 5 de maio, a realização do Terceiro Treino de Rugby XV Feminino, em Porto Alegre. O evento vai contar com diversas atividades durante à tarde e servirá de preparação para a seletiva da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu). Além do treino de Rugby XV Feminino, o domingo promete ser de muito rugby, com amistosos de Sevens Feminino e com o jogo da 2ª Divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby XV Masculino entre Guasca e Centauros.

Confira a programação completa:

Treino de XV – 12h às 13h45

Mistão de XV feminino – 14h às 14h30

Jogo masculino – 15h às 17h

Amistoso – Guasca x Centauros 15h45 às 16h

Amistoso – Guasca x Atlântico Sul 17h às 17h15

Amistoso – Centauros x Atlântico Sul 17h20 às 17h35

Terceiro Treino Rugby XV Feminino

Data e horário: 05/05 – 12h

Local: ESEFiD – R. Felizardo, 750 – Jardim Botânico, Porto Alegre – RS

Entrada Franca