ARTIGO COM VÍDEO – Na Oceania, a terça-feira foi movimentada pelo melhor do M20 de seleções, com a 2ª rodada do Campeonato M20 da Oceania – ou melhor, do Pacífico – na Austrália.

No primeiro jogo do dia, a Nova Zelândia manteve a grande forma e atropelou o Japão – que jogará o Troféu Mundial M20 no Brasil – por nada menos que 87 x 12. Por outro lado, a Austrália sofreu para derrotar Fiji por 16 x 00, mostrando boas perspectivas para os fijianos no Campeonato Mundial M20.

Nova Zelândia e Austrália duelarão no sábado pelo título no encerramento do torneio.





Oceania U20s Championship – Campeonato M20 da Oceania – em Gold Coast, Austrália

2ª rodada

Nova Zelândia 87 x 12 Japão

Austrália 16 x 00 Fiji

Classificação: 1 Nova Zelândia, 10 pontos / 2 Austrália, 9 pontos / 3 Fiji, 0 pontos / 4 Japão, 0 pontos;

Paquistão vence na Ásia

Já no último domingo teve ação na Ásia, com a largada do Grupo Centro da 4ª divisão adulta do continente. O grupo tem apenas 2 times e o Paquistão derrotou o Uzbequistão por sólidos 44 x 13 no domingo. No segundo jogo, nesta quarta, deu Uzbequistão por 38 x 24, mas o título foi paquistanês pelo agregado.

Asia Rugby Championship – Division III – 4ª divisão da Ásia – Grupo Centro – em Lahore, Paquistão

Dia 28/04 – Paquistão 44 x 13 Uzbequistão

Dia 01/05 – Paquistão 24 x 38 Uzbequistão

Agregado: Paquistão 68 x 51 Uzbequistão