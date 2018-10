ARTIGO COM VÍDEO – Um país campeão do campeonato nacional de outro país. Exatamente. Neste sábado, o NRC, o Campeonato Australiano, viveu sua grande final e ela ocorreu em Fiji, casa do Fijian Drua, o time profissional de Fiji que disputa a competição australiana.

Os Drua tiveram a melhor campanha da primeira fase e garantiram o mando de jogo da decisão, recebendo o campeão de 2017, o Queensland Country. Os fijianos não deixaram escapar a chance de ouro em sua primeira final de NRC e conquistaram o titulo em um jogo lá e cá de 5 tries a 4 a favor dos donos da casa. Tuisue fez 2 tries para os fijianos, enquanto também cruzaram o in-goal Radrodro, Naulago e Veitokani. O contra ataque letal foi a marca dos Drua. Segunda temporada no NRC para Fiji e um título tão cedo.

Samoa poderá entrar para o NRC também

O NRC é um campeonato jovem, tendo nascido em 2014 apenas. Em 2017, os australianos abriram espaço para Fiji e, o sucesso dos Drua, já fez se abrirem portas para a negociação de entrada de um time de Samoa no campeonato, fazendo do NRC a plataforma de profissionalização do rugby das Ilhas do Pacífico. Não há definições ainda, mas expansão está no horizonte.

NRC – National Rugby Championship – Campeonato Australiano 2018

FINAL

Fijian Drua 36 x 26 Queensland Country, em Lautoka (Fiji)

Lista de campeões do NRC australiano

2 títulos – Brisbane City

1 título – Fijian Drua, Queensland Country e Perth Spirit (Western Force)