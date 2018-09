ARTIGO COM VÍDEOS – Fiji estará de volta à primeira divisão do M20 mundial em 2019 para jogar entre os 12 melhores países na categoria. Neste domingo, os fijianos se sagraram campeões da edição 2018 do World Rugby Under 20s Trophy, o Troféu Mundial M20, a 2ª divisão mundial, disputado em Bucareste, na Romênia.

As finais rolaram todas no domingo, com Fiji encarando sua rival Samoa na grande final, valendo o título e a promoção à primeira divisão. O clássico foi absolutamente desequilibrado, com Fiji voando baixo do começo ao fim para vencer por 58 x 08, com um primeiro tempo em 22 x 03. Muitos offload, 9 tries e triunfo incontestável.

Offloads ☄️ everywhere as @fijirugby get the score board ticking in the first 5 minutes of the final at #WorldRugbyU20s Trophy pic.twitter.com/7gxww0Al4h — World Rugby (@WorldRugby) 9 de setembro de 2018

Insane handling leads to an epic team try in the corner from @manusamoa in the final of #WorldRugbyU20s Trophy 🏉 pic.twitter.com/66TYa2YvZk — World Rugby (@WorldRugby) 9 de setembro de 2018

The stage is set! 2 teams competing but only 1 place available in next year’s #WorldRugbyU20s Championship 🏆 Who’s going to take it? @fijirugby take on @manusamoa in the #WorldRugbyU20s Trophy final 🇫🇯 v 🇼🇸 pic.twitter.com/DzpuTKboMZ — World Rugby (@WorldRugby) 9 de setembro de 2018

- Continua depois da publicidade -

Portugal ficou com o bronze ao vencer a Namíbia em chuva de tries: 67 x 36. O primeiro tempo foi um show luso, com 5 tries só no primeiro tempo. Portugal chegou a abrir 55 x 10, permitindo uma reação tardia do time africano apenas no fim.

O Uruguai, por sua vez, atropelou Hong Kong na decisão do 5º lugar. 78 x 17, com simplesmente 48 x 00 só no primeiro tempo. O asa Ardao foi destaque com 3 tries (hat-trick), de um total de 12 tries dos Teritos implacáveis.

Mas das disputas por posição o jogo mais destacado foi o 7º lugar entre o Canadá e o país sede, a Romênia, que mostrou ter uma condição bastante frágil no M20, acabando o torneio em casa em último lugar e sofrendo uma larga derrota para os canadenses: 71 x 14 numa amarga despedida. 11 tries para o Canadá, que sorriu ao final do torneio.

No ano que vem o Troféu Mundial M20 será no Brasil, em São José dos Campos. Prepare-se.