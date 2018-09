O Troféu Mundial M20 (World Rugby U20s Trophy, a 2ª divisão M20 do mundo) conheceu nesta quarta-feira os finalistas da edição 2018, que está sendo disputada em Bucareste, na Romênia.

A rodada final da primeira fase definia os times que se enfrentarão na grande final de domingo e ela oporá os invictos Samoa e Fiji, que jogarão para retornarem à elite mundial. O campeão do Troféu Mundial M20 será promovido ao Campeonato Mundial M20 – World Rugby U20s Championship, a primeira divisão mundial – de 2019, que envolverá as 12 melhores seleções do mundo na categoria.

Samoa encerrou a primeira fase com vitória sólida sobre a Namíbia, 41 x 28, em duelo de times que chegavam à decisão com 2 vitórias na bagagem. E o jogo não começou nada bem para os favoritos samoanos, que viram a sensação africana dar as caras e levar a partida ao intervalo em vitória parcial de 18 x 15. Mas o segundo tempo foi de Samoa, que se afirmou na partida e correu para 4 tries seguidos em questão de 25 minutos para abrir frente confortável de 41 x 21, respondidos apenas no finzinho com o último try da Namíbia.

. @manusamoa's Wesley Patu is at it again. Don't kick him the ball he's big, fast and has got a outhalf's hands #WorldRugbyU20s pic.twitter.com/Rub2ocSYK2 — World Rugby (@WorldRugby) 5 de setembro de 2018

😱 What a move! @manusamoa's backs execute brilliant backs move to score 70+ metre try and take the lead over namibia #WorldRugbyU20s pic.twitter.com/zBKh3hXG1S — World Rugby (@WorldRugby) 5 de setembro de 2018

Já Fiji ficou no topo do Grupo B ao derrotar o Canadá por 53 x 26, em mais uma chuva de tries envolvendo os fijianos, que marcam muitos tries e sofrem igualmente muitos. E Fiji também sofreu demais no primeiro tempo, com o Canadá brilhando e abrindo frente de 20 x 07. Mas o segundo tempo foi avassalador dos fijianos, que correram para impressionantes 8 tries, somando 46 pontos em 40 minutos. Botitu e Turaganivalu, com 2 tries cada, se destacaram.

Em jogo acirrado pelo segundo lugar do Grupo B, Portugal derrotou o Uruguai por 26 x 15, igualmente de virada, após os Teritos vencerem o primeiro tempo por 8 x 5 (com lindo try do fullback Iruleguy para os uruguaios). José Sarmento marcou o try da virada, que foi seguido por um penal try e um try decisivo de Manuel Marta. Mas uma sequência de cartões amarelos fez Portugal perder fôlego no fim permitindo a Ardao marcar um último try para o Uruguai.

Solo effort! Superb pace and quick feet from @RugbyUruguay fullback Jose Iruleguy leads to brilliant try #WorldRugbyU20s pic.twitter.com/5zkaTHjBBS — World Rugby (@WorldRugby) 5 de setembro de 2018

No último jogo do dia, o torcedor romeno saiu do Estádio Arco do Triunfo perplexo ao ver sua seleção M20 atropelada por Hong Kong: 56 x 33, após acachapantes 25 x 07 na primeira etapa para os asiáticos. Para Hong Kong, que ainda não consegue aumentar a presença de atletas chineses no time, se destacaram Altier (com 3 tries) e Ramage (com 2).

Moment of brilliance from @HongKongRugby‘s outhalf Paul Altier. He steps off his right to score this wonder try at the #WorldRugbyU20s Trophy pic.twitter.com/dzRxJqNufG — World Rugby (@WorldRugby) 5 de setembro de 2018

Hat-trick Hero! Paul Altier scores his third early in the second half and gives Hong Kong a 32 – 7 lead at the #WorldRugbyU20s Trophy pic.twitter.com/orbkSJhbCA — World Rugby (@WorldRugby) 5 de setembro de 2018

World Rugby U20s Trophy – Troféu Mundial M20 2018 – 2ª divisão do M20 mundial – em Bucareste, Romênia

Samoa 41 x 28 Namíbia

Fiji 53 x 26 Canadá

Portugal 26 x 15 Uruguai

Romênia 28 x 56 Hong Kong

Seleçao Jogos Pontos Grupo A Samoa 3 15 Namíbia 3 10 Hong Kong 3 5 Romênia 3 2 Grupo B Fiji 3 15 Portugal 3 9 Uruguai 3 6 Canadá 3 2

Domingo, dia 09 de setembro

07h00 – Decisão de 7º lugar – Romênia x Canadá

09h00 – Decisão de 5º lugar – Hong Kong x Uruguai

11h00 – Decisão de 3º lugar – Namíbia x Portugal

13h00 – FINAL – Samoa x Fiji