ARTIGO COM VÍDEO – Fiji “voltou”! Neste domingo, na Austrália, os fijianos finalmente voltaram a conquistar o título de uma etapa do Circuito Mundial de Sevens Masculino, triunfando no Sydney Sevens, a 4ª etapa da temporada 2019-20. O resultado não colocou ainda Fiji na briga pelo título, pois o prejuízo das más campanhas nas primeiras etapas foi grande, mas ao menos jogou os campeões olímpicos para mais perto dos líderes.

A Nova Zelândia segue como a primeira colocada da temporada, apesar de ter falhada em chegar às semifinais desta vez, o que permitiu à vice líder África do Sul reduzir a distância na classificação geral para 9 pontos. Os Boks foram vice campeões em Sydney.

O segundo dia de disputas do Sydney Sevens foi de queda da Nova Zelândia na fase de grupos. Depois de perderem no sábado para Fiji, os All Blacks já sabiam que deveriam ficar de fora das semifinais (já que apenas um time por grupo avança), mas ao menos os neozelandeses venceram o Quênia e foram à decisão de quinto lugar contra a dona da casa, a Austrália.

- Continua depois da publicidade -

Os australianos lamentaram a eliminação na fase de grupos ao caírem por avassaladores 43 x 07 diante dos Estados Unidos (com direito a hat-trick de Perry Baker para os EUA) e acabaram não se recuperando, sofrendo nova derrota para a Nova Zelândia por 24 X 07. O resultado foi positivo para os All Blacks na defesa da liderança da temporada.

Os Estados Unidos estavam fazendo uma temporada terrível, mas se reergueram em Sydney e alcançaram a semifinal contra a África do Sul. Foi um jogão, que teve os Boks abrindo o placar com Pretorius, mas sofrendo a virada com Iosefo e Pinkelman marcando para os Eagles. Porém, o segundo tempo foi sul-africano e Selvyn Davids e Gans cravaram os tries da vitória.

Já Fiji sofreu para derrotar a Inglaterra por 17 x 14, mas Jerry Tuwai, a máquina de tries, marcou no finzinho para os fijianos.

Na disputa de 3º lugar, os Estados Unidos mantiveram a campanha de recuperação positiva e venceram os ingleses por 17 x 10.

Na finalíssima, Fiji e África do Sul travaram uma daquelas batalhas épicas de finais do sevens. Bolaca marcou o primeiro try do jogo para Fiji após erro sul-africano no ruck, mas Pretorius respondeu na sequência com o try dos Boks. Antes da pausa, Bolaca disparou para novo try fijiano, mas a África do Sul correu atrás e Zain Davids finalizou na ponta o try que poderia ser do empate. No entanto, a conversão perdida matou os Boks. Vitória fijiana por 12 x 10! Título dramático.

A próxima etapa masculina será em Los Angeles, nos Estados Unidos, nos dias 29 de fevereiro e 1º de março, marcando exatamente a metade da temporada.

BIG BEN! One of the toughest on the series, @benpinkelman2 picked up the @DHLRugby Impact Player award in Sydney #Sydney7s pic.twitter.com/IHWkuhnFyU — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) February 2, 2020

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 4a etapa Masculina – em Sydney, Austrália

Sexta-feira, dia 31 de janeiro / Sábado, dia 1º de fevereiro

21h57 – Estados Unidos 32 x 14 Escócia

22h19 – Austrália 33 x 07 Japão

22h41 – Argentina 14 x 52 África do Sul

23h03 – França 24 x 17 Samoa

23h25 – Canadá 28 x 19 Irlanda

23h47 – Inglaterra 47 x 00 Espanha

00h09 – Quênia 14 x 28 Fiji

00h31 – Nova Zelândia 54 x 05 Gales

03h24 – Estados Unidos 45 x 07 Japão

03h46 – Austrália 31 x 14 Escócia

04h08 – Argentina 28 x 21 Samoa

04h30 – França 12 x 24 África do Sul

05h05 – Canadá 12 x 28 Espanha

05h35 – Inglaterra 19 x 12 Irlanda

06h05 – Quênia 21 x 26 Gales

06h33 – Nova Zelândia 05 x 26 Fiji

Sábado, dia 1º de fevereiro / Domingo, dia 02 de fevereiro



21h07 – Escócia 21 x 21 Japão

21h29 – Austrália 07 x 43 Estados Unidos

21h51 – África do Sul 36 x 00 Samoa

22h13 – França 05 x 17 Argentina

22h35 – Irlanda 26 x 10 Espanha

22h57 – Inglaterra 26 x 14 Canadá

23h19 – Fiji 55 x 00 Gales

23h41 – Nova Zelândia 19 x 05 Quênia

Grupo A: 1 Fiji, 2 Nova Zelândia, 3 Gales, 4 Quênia

Grupo B: 1 África do Sul, 2 Argentina, 3 França, 4 Samoa

Grupo C: 1 Estados Unidos, 2 Austrália, 3 Escócia, 4 Japão

Grupo D: 1 Inglaterra, 2 Irlanda, 3 Canadá, 4 Espanha

02h02 – África do Sul 19 x 12 Estados Unidos – Semifinal

02h42 – Fiji 17 x 14 Inglaterra – Semifinal

03h10 – Quênia 12 x 19 Samoa – Decisão de 15º lugar

03h32 – Espanha 14 x 07 Japão – Decisão de 13º lugar

03h54 – Gales 05 x 21 Escócia – Decisão de 11º lugar

04h16 – França 07 x 00 Canadá – Decisão de 9º lugar

04h38 – Argentina 12 x 21 Irlanda – Decisão de 7º lugar

05h00 – Nova Zelândia 24 x 07 Austrália – Decisão de 5º lugar

05h59 – Estados Unidos 17 x 10 Inglaterra – Decisão de 3º lugar

06h56 – Fiji 12 x 10 África do Sul – FINAL

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Nova Zelândia 76 19 22 22 13 África do Sul 67 22 19 7 19 França 56 12 17 19 8 Inglaterra 54 17 7 15 15 Fiji 53 8 15 8 22 EUA 47 10 8 12 17 Austrália 47 13 5 17 12 Argentina 45 11 13 11 10 Irlanda 33 5 12 5 11 Canadá 33 7 6 13 7 Quênia 26 4 11 10 1 Escócia 25 3 10 6 6 Samoa 23 15 4 2 2 Espanha 17 6 3 4 4 Gales 9 2 1 1 5 Campeões por etapa

- 15º colocado = rebaixamento;