Pela primeira vez em sua história a seleção feminina de Fiji de Rugby XV se classificou à Copa do Mundo da modalidade. O feito veio neste sábado, com as fijianas derrotando em casa Samoa por expressivos 41 x 13, na partida decisiva das eliminatórias pela Oceania.

Fiji se impôs com 6 tries, de Aloesi Nakoci (2) Lavinia Cavuru (2) Lavenia Tinai e Seini Raoma. Com o resultado, as fijianas se somaram a Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, França, Gales e África do Sul no Mundial de 2021. Restam apenas 3 vagas no torneio, com uma vaga destinada à Europa, uma à Ásia e uma à Repescagem Mundial (que contará com participação da campeã sul-americana de 2020).

Samoa, que jogou os Mundiais de 2002, 2006 e 2014, terá ainda chance de ir a 2021, encarando uma repescagem em 2020 contra Tonga (que abandonou a eliminatória deste ano após surto de sarampo). Quem vencer, irá à Repescagem Mundial.

- Continua depois da publicidade -

41 13

Fiji 41 x 13 Samoa, em Lautoka

Hong Kong mostra força

Enquanto isso, a seleção feminina de Hong Kong fez gira à Europa, preparando-se para o 2020 decisivo na Ásia. Foram 2 jogos contra a Holanda em Amsterdã e Hong Kong surpreendeu vencendo os dois compromissos; 14 x 12 e 18 x 00. Hong Kong participou da última Copa do Mundo, em 2017, mas sofreu derrotas elásticas, sendo questionado quanto à qualidade de sua equipe.

Dia 26/11 – Holanda 12 x 14 Hong Kong, em Amsterdã

Dia 30/11 – Holanda 00 x 18 Hong Kong, em Amsterdã