ARTIGO COM VÍDEOS – Resumo das rodadas na Austrália, Nova Zelândia e África do Sul!

Lions prevalecem em clássico sul-africano

A Currie Cup sul-africana viveu um grande clássico em sua terceira rodada, com Blue Bulls e Golden Lions se enfrentando em dérbi do antigo Transvaal. O jogo não desapontou e o triunfo foi dos Lions por 38 x 35 com Hacjivah Dayimani fazendo os 2 tries da vitória nos 15 minutos derradeiros.

The Currie Cup Premier Division – Fase Principal – Campeonato Sul-Africano

Pumas 28 x 57 Western Province

Cheetahs 29 x 33 Sharks

Bulls 35 x 38 Lions

Equipes Cidade principal Jogos Pontos Western Province Cidade do Cabo 2 10 Golden Lions Joanesburgo 2 10 Natal Sharks Durban 2 10 Blue Bulls Pretória 3 7 Mpumalanga Pumas Nelspruit 2 6 Free State Cheetahs Bloemfontein 3 2 Griquas Kimberley 2 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados = classificação às semifinais

Campeonato Australiano larga com festa em Fiji

A primeira rodada do NRC australiano teve como destaque o Fijian Drua, de Fiji, que venceu em casa o Melbourne Rising por 40 x 17, no maior placar da rodada. Celebração ainda em Perth com o Western Force – excluído do Super Rugby no ano passado – voltando aos gramados competitivos e triunfando fora de casa sobre o Brisbane City – de Quade Cooper – por 47 x 29.









NRC – National Rugby Championship – Campeonato Australiano 2018

Fijian Drua 40 x 17 Melbourne Rising

Canberra Vikings 35 x 45 Queensland Country

Brisbane City 29 x 47 Western Force

Sydney Rays x NSW Country Eagles – adiado

Equipe Cidade(s) Jogos Pontos Fijian Drua Suva (Fiji) 1 5 Western Force Perth 1 4 Queensland Country Gold Coast 1 4 Sydney Rays Sydney 0 0 NSW Country Eagles Orange/Tamworth 0 0 Canberra Vikings Canberra 1 0 Brisbane City Brisbane 1 0 Melbourne Rising Melbourne 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- 1º ao 4º lugares = classificação às Semifinais

Auckland vence clássico da Ilha do Norte na Nova Zelândia

Na Mitre 10 Cup, o Campeonato Neozelandês, o fim de semana teve clássico na Ilha do Norte, com festa em Auckland para a vitória do time da casa sobre o Waikato, 35 x 17, mantendo o time da maior cidade do país na liderança e invicto. Mas, acima de Auckland no saldo de pontos está Tasman, que passou pelo North Harbour fora de casa, 32 x 20.

Mitre 10 Cup – Campeonato Neozelandês

Counties Manukau 19 x 26 Taranaki

Auckland 35 x 17 Waikato

Wellington 52 x 07 Southland

Bay of Plenty 19 x 31 Canterbury

Manawatu 17 x 50 Otago

North Harbour 20 x 32 Tasman

Hawke’s Bay 25 x 29 Counties Manukau

Northland 18 x 17 Taranaki

Equipe Apelido Cidade(s) Jogos Pontos Premiership - 1ª divisão Tasman Makos Nelson e Blenheim 3 14 Auckland Gulls Auckland 3 14 Wellington Lions Wellington 3 11 Canterbury Lambs Christchurch 3 10 Taranaki Bulls New Plymouth 4 10 North Harbour Hibiscus Auckland (norte) 3 9 Counties Manukau Steelers Pukekohe 4 8 Championship - 2ª divisão Hawke's Bay Magpies Napier 3 12 Bay of Plenty Steamers Rotorua e Tauranga 3 8 Otago Razorbacks Dunedin 3 6 Northland Taniwha Whangarei 3 5 Manawatu Turbos Palmerston North 3 5 Waikato Mooloo Men Hamilton 3 3 Southland Stags Invercargill 3 1