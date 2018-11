Após o bicampeonato no Jogos Abertos, o São Carlos não tem descanso! Já no próximo sábado, 24, a equipe realiza a sexta edição do seu tradicional torneio, o Sanca Sevens! A edição desse ano terá um Torneio Veterano e um Torneio Masculino. No Torneio Veterano, o Hipopótamos XXMV marca presença uma vez mais. A equipe de veteranos do São Carlos enfrenta o estreante Maria Fumaça, equipe de veteranos do Locomotiva Rugby Clube, em jogos de ida e volta.

No Torneio Masculino, oito equipes vão em busca do título: os sempre presentes São Carlos, Locomotiva, UFSCar, Paraba 7s e Chupa Cabras. Além deles, teremos mais uma equipe do Chupa Cabras e a estreia de White River e CAASO.

Serão quatro grupos com duas equipes e o cabeça de chave de cada grupo enfrenta o pé de chave do seu grupo e do grupo seguinte. Ao final dessa primeira fase, as equipes são classificadas de 1º a 8º e os quatro primeiros seguem pra Taça Ouro e os demais pra Taça Prata. Os grupos ficaram da seguinte maneira:

Grupo 1: São Carlo e CAASO

Grupo 2: UFSCar e Locomotiva

Grupo 3: Paraba 7s e Chupa Cabras 2

Grupo 4: Chupa Cabras 1 e White River

Na segunda fase, as equipes fazem semifinais de acordo com sua classificação. Os vencedores das semis avança para as finais de suas Taças e os perdedores fazem disputa de terceiro lugar.

Veja os confrontos: