O Campeonato Paulista Universitário está próximo de sua reta final e teremos grandes confrontos como as finais antecipadas entre primeiro e segundo lugar, na disputa pela taça entre Direito Mackenzie e UNIP; Mauá e FEI fazem o jogo prévia da disputa de terceiro lugar.

Em temporada que começou de maneira impecável, mas que com alguns tropeços fizeram o sair da liderança, o Direito Mackenzie joga no domingo seu último jogo na fase classificatória para buscar a primeira colocação e garantir a disputa da taça no dia 10 de novembro. O adversário é nada menos que a única equipe invicta do torneio, a UNIP, que possui 38 pontos e está praticamente garantida na final, ainda com dois jogos a cumprir. É a expectativa de uma final antecipada caso as duas melhores equipes se consolidem nas primeiras posições.

A Mauá pode alcançar a mesma pontuação do Direito Mackenzie caso consiga a vitória por ponto bônus, mas não tira mais o Direito da vice colocação na tabela por conta do número de vitórias e saldo de pontos. A FEI pode igualar o número de vitórias da Mauá, apresentando uma melhora substancial na reta final da temporada.

Campeonato Paulista Universitário – Semana 12

Dia 20/10/2019 às 14h00 – Direito Mackenzie x UNIP

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares: Guilherme de Queiroz, Mauro Paccagnelli; Barbara Boadas

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 20/10/2019 às 15h45 – Mauá x FEI

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares: Guilherme de Queiroz, Mauro Paccagnelli; Barbara Boadas

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Paulista Universitário 2019 – Classificação