Rodada de gente grande pelo Paulista Juvenil com dois jogos finais pelo M18, com o Jacareí recebendo o SPAC no campo do Balneário, na disputa da grande final, e São José recebendo o Pasteur no CT Angé Guimerá, pela disputa do terceiro lugar. São José também joga no mesmo dia pelo M20 contra os Barbarians XIX, dando oportunidade dos donos da casa enfrentar os visitantes sem o time reforçado pelos M18. SPAC e Barbarians se enfrentam também pelo M14 para fechar a rodada.

A grande final do M18, Jacareí e SPAC medem forças das duas melhores equipes do M18, com o Jacareí chegando invicto e o clube inglês tendo apenas uma derrota, justamente contra o rival de domingo, em jogo cuja diferença foi por apenas três pontos, na vitória do Jacareí por 13×10 no dia 1 de setembro em Jacareí. A equipe do Vale tem João Marcelo Pires como condutor e artilheiro da equipe com 57, enquanto o SPAC tem o tryman Alison Crispin com 6 em 5 jogos.

São José e Pasteur no mês de outubro travaram belíssimos duelos em todas as categorias, destaque principalmente pelo M20, onde o Pasteur obteve vitórias dentro e fora de casa contra o rival do Vale. Agora, ambas equipes se enfrentarão como equipes do M18, tendo atletas que participaram dos jogos do M16 e M20, e será o jogo para confirmar o Pasteur como a equipe do momento na capital e rivalizando diretamente como o grande formador de jogadores; mas o São José já venceu o rival da capital por 30×14 no encontro do dia 22 de setembro e terminou a fase regular na frente dos Galos, demonstrando superioridade dentro do M18.

Pelo M20, os Barbarians ainda estão por vencer na temporada, mas poderão ter a oportunidade no domingo ao receber o São José sem o reforço dos jogadores do M18. Os Barbarians deverão ter a equipe completa para a partida e deverão aproveitar ao máximo o momento. Tarefa que não será fácil, considerando que o São José foi responsável por vencer a equipe do interior no primeiro encontro por 88×00, em jogo no CT Angé Guimerá.

- Continua depois da publicidade -

Barbarians irá até a capital, no campo do SPAC, para enfrentar a equipe da casa pelo M14, que já tem o Jacareí como campeão, e vem de boa campanha, vencendo São José e Ilhabela em seus dois primeiros jogos. O SPAC também tem bom desempenho na categoria com 3 vitórias, com a única derrota sendo apenas para o líder Jacareí.

Paulista M14 2019 – Classificação

Dia 26/10/2019 às 11h30 – SPAC x Barbarians XIX

Árbitro: Roger Santesso

Local: SPAC – São Paulo, SP

Temporada Número de torneios Campeão 1999-00 10 Nova Zelândia 2000-01 9 Nova Zelândia 2001-02 11 Nova Zelândia 2002-03 7 Nova Zelândia 2003-04 8 Nova Zelândia 2004-05 7 Nova Zelândia 2005-06 8 Fiji 2006-07 8 Nova Zelândia 2007-08 8 Nova Zelândia 2008-09 8 África do Sul 2009-10 8 Samoa 2010-11 8 Nova Zelândia 2011-12 9 Nova Zelândia 2012-13 9 Nova Zelândia 2013-14 9 Nova Zelândia 2014-15 9 Fiji 2015-16 10 Fiji 2016-17 10 África do Sul 2017-18 10 África do Sul 2018-19 10 Fiji 2019-20 10 - Ranking Títulos Nova Zelândia 12 Fiji 4 África do Sul 3 Samoa 1

Paulista M18 2019 – Classificação

Dia 27/10/2019 às 13h00 – São José x Pasteur

Árbitro – Lucas Saccomanno

Local: Campo Municipal – São José dos Campos, SP

Dia 27/10/2019 às 15h00 – Jacareí x SPAC

Árbitro: Cauã Ricardo

Local: Campo do Balenário – Jacareí, SP

País Número de títulos Vices 3ºs 4ºs Nova Zelândia 15 5 3 0 Austrália 4 13 6 0 África do Sul 4 6 12 1 Argentina 0 0 1 7

1996 - 2011 - Tri Nations Series (Nova Zelândia, Austrália e África do Sul);



2012 - hoje - The Rugby Championship (Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina);

Paulista M20 2019 – Classificação

Dia 27/10/2019 às 14h00 – Barbarians XIX x São José

Árbitro: Rafael Nichioka

Local: CT Jequitibá – Paulínia, SP

Ano Equipe da casa Placar vs Placar Equipe visitante Campeão 1927 RJ 29 X 03 SP 1928 SP 08 X 06 RJ 1929 RJ 16 X 05 SP 1930 SP 08 X 11 RJ 1931 RJ 27 X 03 SP 1932 * 1933 SP 03 X 00 RJ 1934 RJ 15 X 03 SP 1935 SP 03 X 00 RJ 1936 RJ 11 X 00 SP 1937 SP 12 X 16 RJ 1938 RJ 03 X 08 SP 1939 SP 20 X 00 RJ 1940 RJ 06 X 05 SP 1941-46 ** 1947 SP 00 X 08 RJ 1948 RJ 16 X 04 SP 1949 SP 13 X 06 RJ 1950 RJ 06 X 00 SP 1951 SP 26 X 06 RJ 1952 RJ 09 X 21 SP 1953 SP 12 X 03 RJ 1954 RJ 00 X 06 SP 1955 SP 20 X 06 RJ 1956 RJ 13 X 00 SP 1957 SP 11 X 13 RJ 1958 RJ 13 X 03 SP 1959 SP 17 X 03 RJ 1960 RJ 03 X 33 SP 1961 SP 25 X 10 RJ 1962 RJ 00 X 57 SP 1963 SP 38 X 06 RJ 1964-1969 *** 1970 RJ 05 X 48 SP 1971 SP 33 X 05 RJ 1972 RJ 09 X 39 SP 1973 **** 1974 SP 24 X 09 RJ 1975 SP 49 X 03 RJ 1976 RJ 24 X 17 SP 1977 SP 27 X 12 RJ 1978 **** 1979 RJ 15 X 30 SP 1980-1982 **** 1983 SP 15 X 07 RJ Ranking Títulos São Paulo 24 Rio de Janeiro 15

Taça disputada entre as seleções estaduais de São Paulo e Rio de Janeiro.



*Sem disputa em 1932 por conta da Revolução Paulista;

**Sem disputa entre 1941 e 1946 por conta da Segunda Guerra Mundial;

***Sem disputa entre 1964 e 1969 por falta de atletas no RJ;

****Sem disputa, outros motivos.