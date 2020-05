A EPCR, entidade que organiza os copas europeias de clubes, confirmou que está trabalhando para conseguir realizar o mata-mata da temporada 2019-20 da Heineken Champions Cup e da Challenge Cup (suas duas competições) entre agosto e outubro.

As duas competições finalizaram a fase de grupos e se preparavam para o mata-mata, que ocorreria a partir de abril. A proposta atual, feita a partir das previsões dos governos para retorno de viagens internacionais, é de que a final da Challenge Cup (a 2ª copa europeia) seja no dia 16 de outubro e a final da Champions Cup (a copa mais importante) no dia 17. As duas finais seriam em Marselha, na França, como previsto originalmente.

Os confrontos das quartas de final, que poderão ser em agosto, são:

Heineken Champions Cup

Clermont (França) x Racing (França)

Exeter Chiefs (Inglaterra) x Northampton Saints (Inglaterra)

Leinster (Irlanda) x Saracens (Inglaterra)

Toulouse (França) x Ulster (Irlanda)

Challenge Cup