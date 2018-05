Tempo de finais! Nesse sábado, a ESPN+ mostrará ao vivo a grande final da Aviva Premiership inglesa, entre Exeter Chiefs e Saracens! Imperdível com promessa de grandes emoções na tela da TV.

Sexta e sábado ainda serão dias de Top 14 francês na TV5 Monde, com as semifinais prometendo muito. Primeiro, veremos o Montpellier duelar com o Lyon e, no dia seguinte, o Racing medirá forças com o Castres. Coloque na agenda.

E, lógico, o Watch ESPN terá rodada completa ao vivo e sob demanda do Super Rugby, que via entrando em sua reta final.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 25 de maio

04h35 – Super Rugby – Crusaders x Hurricanes – Watch ESPN AO VIVO

06h45 – Super Rugby – Rebels x Sunwolves – Watch ESPN AO VIVO

16h00 – Top 14 – Semifinal: Montpellier x Lyon – TV5 Monde AO VIVO

16h40 – Super Rugby – Jaguares x Sharks – Watch ESPN AO VIVO

Sábado, dia 26 de maio

04h35 – Super Rugby – Chiefs x Waratahs – Watch ESPN AO VIVO

06h45 – Super Rugby – Reds x Highlanders – Watch ESPN AO VIVO

10h05 – Super Rugby – Bulls x Brumbies – Watch ESPN AO VIVO

10h50 – Aviva Premiership – FINAL: Exeter Chiefs x Saracens – ESPN+ AO VIVO

11h40 – Top 14 – Semifinal: Racing x Castres – TV5 Monde AO VIVO

12h15 – Super Rugby – Stormers x Lions – Watch ESPN AO VIVO

15h30 – Aviva Premiership – FINAL: Exeter Chiefs x Saracens – ESPN – VT