Final do M16 para fechar o Campeonato Paulista Juvenil da temporada 2019, coroará o Jacareí, independente do resultado, pelo trabalho na categoria de base por levar suas duas equipes do torneio para as finais, desbancando fortes rivais ao longo do campeonato. Jacareí Vermelho e Jacareí Preto farão a final no Campo do Balneário.

As equipes que possuem parceria com o SESI entrarão em campo em situação de igualdade, conquistando seis vitórias e tendo perdido apenas um jogo cada no campeonato. A artilharia do Jacareí Vermelho fica encarregada por Rodrigo Santos, com 43 pontos, fruto de 3 tries, 2 penais e 11 conversões. O tryman do jogo, porém, é de Marcelo Campos, com 4 tries, além de 6 conversões em seu nome, para deixá-lo com 32 pontos no total.

Qual Jacareí levará o título?

Campeonato Paulista Universitário – FINAL

Dia 09/11/2019 às 10h30 – Jacareí Vermelho x Jacareí Preto

Árbitro: Lucas Machado

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP