ARTIGO COM VIDEO – Diante de 57 mil torcedores, o novo Estádio Olímpico de Tóquio recebeu neste sábado a grande final do Campeonato Universitário Japonês de Rugby, que opôs as arquirrivais Meiji e Waseda, considerado o maior clássico da categoria no país.

O jogo foi o primeiro de rugby desde a inauguração do estádio, que ocorreu com um jogo de futebol no início deste mês. O estádio será o palco da abertura e do encerramento dos Jogos Olímpicos deste ano.

Ils l'ont fait!!! Au terme d'une splendide finale, Waseda Univ. s'impose face à son adversaire juré Meiji Univ. 45 à 35 et remporte le 16ème titre national universitaire de son histoire, soit 11 ans après le dernier!!! MVP: Shogo Nakano (12)!!! pic.twitter.com/fvbrRzfsIC — Hinato (@AkimotoHinato) January 11, 2020

Waseda venceu o jogaço por 45 x 35 e ergueu a taça pela 16a vez, sendo a maior campeã da história da competição.

Tradicionalmente, o Universitário Japonês leva públicos grandes ao estádio na final, o torneio deste ano foi embalado pela popularidade do esporte após a Copa do Mundo.