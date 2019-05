Chegou a hora da grande final do PRO14! Nesse fim de semana, a liga que reúne craques de Irlanda, Escócia, Gales, Itália e África do Sul terá sua grande decisão que vai opor os times que são as bases das seleções escocesa e irlandesa: Glasgow e Leinster! E com transmissão ao vivo da FLO Rugby.

O jogo será ineditamente no Celtic Park, com 60 mil lugares, casa do Celfic FC do futebol, em Glasgow, na Escócia. O Leinster tem a vantagem, é o maior campeão da liga (sendo o atual campeão) e vem ferido com a derrota na final da Copa Europeia. Já o Glasgow foi campeão apenas uma vez, em 2015, mas chega confiante após ter sido capaz de derrotar o Leinster na Irlanda no único duelo entre os dois times na atual temporada, 39 x 24, em abril passado.

O Leinster chega ao jogo com o melhor ataque e com mais tries anotados, mas a diferença é pequena: 651 pontos a 623, 89 tries a 83. As defesas também se equivalem, com Glasgow tendo sofrido 400 pontos e o Leinster 394. As batalhas serão de arrepiar, com Leinster tendo um pack mais badalado, mas com Glasgow jogando um rugby implacável com a bola em mãos. Duelos bons não faltarão. Stuart Hogg versus Rob Kearney nos fundos, Adam Hastings (a juventude) contra Jonny Sexton (a experiência) na criação, Tommy Seymour e James Lowe na finalização, Jonny Gray versus James Ryan no miolo do pack… Só embates bons. Mas, onde a balança pende mais desigual? A primeira linha do Lenister, de Cronin, Furlong e Healy, certamente levará muito problema aos escoceses, ao passo que as opções para a camisa 9 dos Warriors vivem melhores momentos, com Ali Price muito acima hoje de McGrath.

Favoritismo do Leinster, mas duelo em aberto e muita energia do lado do Glasgow. A final promete.

Sábado, dia 25 de maio

*Horário de Brasília

14h30 – Glasgow Warriors (Escócia) x Leinster (Irlanda), em Glasgow – FLO RUGBY AO VIVO

História