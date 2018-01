Hoje estreamos nosso Portal do Rugby Drops, nosso novo jornal! É isso mesmo. Quer um jeito rápido e fácil de se informar sobre o dia a dia do rugby no Brasil e no mundo? Nosso Drops é um resumo das notícias recente e será publicado toda semana no Facebook. Vídeos curtos e direto ao ponto.

Gostou da novidade? Então nos ajude a torná-la melhor a cada dia. Divulgue e faça seus comentários.