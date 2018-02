A NZRU diz que “definitivamente não”.

No último fim de semana, Hendrik Cronje, destacado jornalista esportivo sul-africano do jornal Die Rapport mencionou em sua coluna que conversas para uma eventual partida entre Springboks e All Blacks ganharam impulso recentemente, como parte de uma estratégia de buscar novas fontes de renda, a exemplo dos jogos entre All Blacks X Irlanda em Chicago em 2016 e de Wallabies X All Blacks em Tóquio, que irá acontecer esse ano. Devido a repercussão, a NZRU veio à público negar a história.

Os Boks ainda estão planejando um amistoso contra a combalida Alemanha em Hannover, e deve confirmar em breve o amistoso contra o País de Gales em Washington, novamente nos EUA, em junho.

Bom, não custa sonhar.

