Ana Claro, jogadora do Carioca Rugby, precisa muito da sua ajuda agora, neste exato momento porque sua vida está em jogo.

“Queridos amigos, familiares e colegas de time, está 5a, dia 14/02, serei internada no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN) para realizar o transplante de medula óssea!

Precisarei MUITO da ajuda de vocês com doações de sangue. As doações devem ser realizadas na Clínica de Hemoterapia de Niterói ou no CTS (Centro de Transfusão Sanguínea).

É fundamental que digam que a doação é destinada à ANA CLARA BARROS DE CASTRO, internada no CHN!! Pessoas de qualquer tipo sanguíneo podem doar. O banco de sangue irá repor/trocar por uma bolsa de sangue do meu tipo.”

Mais informações entrem em contato com a Regina Braga:

(21)99976-0753

Dados para doação:

1) Clínica de Hoje de Niterói

Rua Almirante Teffé n° 594, centro, Niterói (próximo estação das barcas). Funcionamento:

2a a 6a 07 às 16 / sábado 08 às 12

3) Centro de Transfusão Sanguínea

Rua Barão de tefé, qd 59, bairro 25 de agosto, duque de Caxias (próximo ao hospital Mário Lioni)

Lembrando de:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 59 anos;

Pesar no mínimo 50 Kg;

Estar descansado e alimentado (evite alimentos gordurosos e álcool no dia);

Apresentar documento original com foto.

Se você, por algum motivo, não pode doar, compartilhe a informação, ela pode chegar a alguém que vai poder doar. A vida da Ana depende disso.