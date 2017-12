Os primeiros anos do rugby no Brasil são intrigantes e quanto a eles há sempre muita desinformação. O rugby chegou junto com o futebol? Foi Charles Miller o “pai do rugby” brasileiro? Quem jogava rugby nos primeiros anos no Brasil?

O período entre 1891 e 1933 foi explorado pelo historiador e jornalista Victor Ramalho, um dos criadores do Portal do Rugby e pesquisador do LUDENS (o Núcleo Interdisciplinar de pesquisas sobre futebol e modalidades lúdicas) da USP.

Trabalho acadêmico que passou a limpo a introdução da bola oval, focando-se no caso de São Paulo, mas ampliando o leque para outros desenvolvimentos pelo país. Vale a pena conferir.



Clique aqui para acessar o trabalho.

Foto: Seleção Paulista de 1929 – Arquivo LUDENS