O Curitiba Touch vem trabalhando no fomento ao Touch. Depois de representar o Brasil no exterior, o grupo agora traduziu um resumo das regras do Touch – o Touch da Federação Internacional de Touch (FIT) para o português, para permitir que mais pessoas possam desenvolver a modalidade de rugby sem contato, como veículo de difusão do rugby.

Susi Seitz, a tradutora do material e uma das grandes incentivadoras do projeto curitibano, comentou: O touch é uma modalidade esportiva sensacional: ela é divertida, intensa e, quando praticada com regularidade, melhora o condicionamento físico e a coordenação motora, estimula o raciocínio rápido e o trabalho em equipe dos jogadores. Além de ser uma ferramenta muito interessante para o rugby já que ela trabalha habilidades fundamentais como o passe e as linhas de corrida, por exemplo. O brasileiro é rápido, habilidoso e com todo o potencial para desenvolver este esporte e dar muito trabalho nas competições internacionais. Montar esse material resumido das regras do touch é a maneira que achamos para difundirmos o esporte para que ele possa ser praticado de maneira correta e, quem sabe, ajudar os interessados Brasil afora, já que não temos recursos financeiros para clínicas de touch”.

Clique aqui para acessar o resumo das regras do Touch em português!

Em breve material em vídeo também deverá ser publicado.