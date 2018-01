A ovalada australiana começou o ano com fortes histórias ganhando as manchetes.

Jogador do League amputa dedo para seguir jogando

Essa doeu! No competitivo Rugby League australiano, a notícia veio dos South Sydney Rabbitohs. Aos 21 anos e cansado de lesões, o jogador Angus Crishton teve uma medida radical para seguir sua carreira: amputou seu dedo do meio da mão esquerda para evitar ter que fazer mais cirurgias. Extremo!

Jogador do Union é detido por porte de cocaína

No Union australiano, Karmichael Hunt, linha dos Wallabies e dos Reds, foi parar nas páginas policiais, sendo detido pela polícia rodoviária portando cocaína no último sábado. Depois do incidente, o atleta foi afastado temporariamente da seleção e de seu time do Super Rugby, para que as investigações sobre seu caso avancem e seu futuro possa ser discutido.

Quade Cooper fora dos planos

A carreira do abertura Quade Cooper não se acerta mesmo. Ao final do ano, o jogador hoje nos Reds recebeu a informação de que seu novo treinador, Brad Thorn, não tem mais interesse em aproveitá-lo no Super Rugby de 2018. Com isso, aos 29 anos, o futuro de Cooper é incerto.

