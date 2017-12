No último sábado a FRB (Federação de Rugby da Bahia), transmitiu ao vivo via Facebook a divulgação dos vencedores do prêmio “MELHORES DO ANO BAHIA RUGBY 2017”.

Seguem as categorias e seus vencedores:

JOGADORA REVELAÇÃO FEMININO:

1º Lugar: Bruna – Ymborés (foto)

2º Lugar: Joyce – Porto Seguro (Torukas)

3º Lugar: Deyse – Ymborés

JOGADOR REVELAÇÃO MASCULINO:

1º Lugar: Israel – Galícia Orixás

2º Lugar: Maurício – Porto Seguro (Toruks)

3º Lugar: Rodrigo – Porto Seguro (Toruks) e Petrônio – Ymborés

MELHOR JOGADOR DE SEVENS:

1º Lugar: Francarlos “Bitcho” – Galícia Orixás

2º Lugar: Victor – Ymborés

3º Lugar: Felipe “Pantera” – Porto Seguro (Toruks) e Benjamin – Ymborés

MELHOR JOGADORA DE SEVENS:

1º Lugar: Alane – Porto Seguro (Torukas)

2º Lugar: Elisângela “Índia” – Qutérias

3º Lugar: Ingled – Porto Seguro (Torukas) e Rafaela – Quitérias

MELHOR JOGADOR DE XV:

1º Lugar: Alan – Galícia Orixás

2º Lugar: Luiz “Luizão” – Ymborés

3º Lugar: Leandro “Besta” – Ymborés e César – Porto Seguro (Toruks)

Para 2018 novas categorias serão adicionados ao Prêmio Melhores do Ano BAHIA RUGBY, são elas: Melhor Árbitro (a), Melhor Treinador (a), Seleção de XV (melhor de cada uma das 15 posições) e Seleção de Sevens (melhor de cada uma das 7 posições).