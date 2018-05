Mesa Oval campeão! Hoje, 17h, na Central 3 e no Facebook do Portal do Rugby, Luís Kolle e Diego Gutierrez receberão dois Tupis campeões sul-americanos: Arthur Bergo, premiado o melhor jogador brasileiro de 2017 e autor do try da vitória sobre a Argentina, e Chabal, que se despediu da Seleção no jogo contra a Colômbia.

É festa, é #culturaderugby, é #MesaOval! Conecte-se conosco!