A atleta da Seleção Brasileira Feminina e das Leoas de Paraisópólis, Bianca Silva, foi eleita pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro), a melhor atleta de rugby no país em 2018, por meio do Prêmio Brasil Olímpico. A jogadora receberá a premiação no próximo dia 18 de dezembro, em evento no Teatro Bradesco, no Rio de Janeiro. Em 2017, a atleta Raquel Kochhann foi a vencedora na modalidade.

Bianca teve um ano histórico. A atleta nascida na Grande São Paulo, em Guarulhos, se tornou a brasileira com mais tries na história da Copa do Mundo de Rugby Sevens. A atleta cruzou o in goal por cinco vezes, em quatro jogos, no torneio realizado em julho, nos Estados Unidos, o que também lhe rendeu o posto de quinta maior pontuadora de tries da competição.

“Confesso que fiquei muito surpresa com a premiação, não esperava. To sem fôlego até agora, não tenho palavras para descrever esse sentimento. Só vai cair a ficha quando chegar lá, estou ansiosa para à cerimônia, para ver e prestigiar outros atletas de outras modalidades que também serão premiados”, contou Bianca.

Com 20 anos de idade, Bianca defende o time Leoas de Paraisópolis. A Paulista faz parte do programa de alto rendimento da Seleção Brasileira desde 2013 e já conquistou três títulos sul-americanos com as Yaras, além de ter disputado oito etapas da Série Mundial de Sevens e mais dois qualificatórios para o circuito mundial.

- Continua depois da publicidade -

Vencedoras(es) do rugby no Prêmio Brasil Olímpico

2017 – Raquel Kochhann

2016 – Beatriz “Baby” Futuro

2015 – Paulinha Ishibashi

2014 – Júlia Sardá

2013 – Júlia Sardá

2012 – Paulinha Ishibashi

2011 – Diegão Lopez