A Sudamérica Rugby, a confederação sul-americana, nomeou 3 mulheres às quais foram outorgada bolsas de “Liderança no Rugby” do World Rugby. Entre elas, a brasileira Marjorie Enya, ex manager da Seleção Brasileira Feminina e agora Representante de Atletas do Conselho da CBRu (e integrante eventual da Mesa Oval da Central 3 e Portal do Rugby).

As bolsas foram destinadas a mulheres que já participam na gestão do rugby e que têm potência para se envolverem nos Conselhos de suas federações. A bolsa será usada para financiar a capacitação contínua das nomeadas, podendo ajudar a bancar viagens para conferências, palestras, cursos, oficinas, tutorias.

Além de Marjorie, receberam a bolsa a colombiana Catalina Palacios e a uruguaia Ana Maria Milburn.