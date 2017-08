Imagina uma pessoa com história pra contar. Uma delas é Bruno Sardenberg, e é ele que estará na Mesa Oval da edição #73!

Iniciou no Pasteur, depois mudou-se para Florianópolis e passou a atuar pelo Desterro. Do Desterro, assumiu a seleção juvenil que foi para o Mundial de Gales em 1999. Viu toda a geração de Fernando Portugal, Nativo, Ige, Gregg ser formada. Atualmente vive nos Estados Unidos, onde compartilha a sua paixão pelo rugby. É muita história…está imperdível!

Excepcionalmente gravada, uma Mesa Oval especial de #73, que irá ao ar nesta Terça-Feira (8), a partir das 15:15h (hora de Brasília)