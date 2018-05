O Presidente da Confederação Brasileira de Rugby (“CBRu”), no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA as Federações Estaduais de Rugby e Representantes de Atletas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGO-E) visando deliberar sobre, (1) em AGO: (a) demonstrações financeiras e relatório anual de gestão relativos ao exercício de 2017; (b) eleição e votação do membro do Conselho de Administração, considerando a renúncia do conselheiro Aluísio Dutra; (c) eleição e votação de 3 (três) membros do Conselho Fiscal, sendo 1 (um) efetivo e 2 (dois) suplentes, e (2) em AGE (a) alterações do Estatuto Social de acordo com as exigências da Portaria 115 do Ministério do Esporte. Sendo certo que essa AGO-E realizar-se-á no dia 11 de junho de 2018, com primeira convocação às 15:30hs e segunda convocação às 16hs, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 11º andar, São Paulo.