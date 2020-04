Comunicado da Confederação Brasileira de Rugby:

O Presidente da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA as Federações Estaduais de Rugby para a Assembléia Geral Extraordinária (AGE) visando deliberar sobre a alteração de endereço da CBRu no Estatuto Social, por decorrência de mudança de imóvel. Sendo certo que essa AGE irá ser realizada no dia 03 de abril de 2020 (sexta-feira), com primeira convocação, às 16h, e segunda convocação, às 16h30h, por meio de vídeo conferência, em face às medidas de isolamento social devido ao COVID-19.