O Portal de Governança da CBRu já disponibilizou a ata da reunião de abril do Conselho de Administração da entidade e um dos temas levantados foi a atualização da marca da Confederação.

Foi constatada a necessidade de se criar uma identidade visual e verbal única, em trabalho a ser conduzido ao longo de 5 meses junto de uma consultoria especializada em marcas – a Interbrand, ao valor de 100 mil reais. A nova marca será lançada juntamente com um novo uniforme das Seleções que está sendo confeccionado para ser utilizado entre outubro e novembro, no retorno dos Tupis aos gramados.

É planejado que o público seja consultado sobre o assunto em breve.

- Continua depois da publicidade -

História dos escudos do rugby brasileiro

Desde a década de 1960, o rugby brasileiro já teve muitas identidades visuais, com as entidades organizadoras do esporte no país – a União de Rugby do Brasil (URB), de 1963 a 1972, a Associação Brasileira de Rugby (ABR), de 1973 a 2009, e a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), de 2010 até hoje – já foram representadas por uma variedade surpreendente de escudos.

Acima, você confere todos os que pudemos compilar.