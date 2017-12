Compartilhar no Facebook

A quarta edição do Super Desafio BRA de Beach Rugby será realizada nesse sábado (16), à partir das 14 horas, na areia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Mas, além do torneio internacional triangular masculino e feminino envolvendo Brasil, Uruguai e Argentina, o evento terá uma série de ações ambientais promovidas pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu). Confira a programação:

• 8h às 9h – Oficina de Ecotampas

Oficina de educação ambiental que visa envolver todos os gêneros e idades, para refletirem sobre reciclagem e reaproveitamento de materiais, dando ênfase a tampa de garrafa. E para comemorar o esporte e todo o seu impacto as pessoas envolvidas farão imãs de geladeira com imagens voltadas ao rugby.

• 11h às 12h/13h às 14h – Ação Agroecológica (plantio de mudas)

Ação de plantio de mudas e ensinamentos agroecológicos para todas as pessoas envolvidas que desejam tratar de um conjunto de práticas que buscam reverter as consequências do modelo destrutivo de agricultura adotado nas últimas décadas pela sociedade e trazem preservação. Trazendo como ênfase, ensinamentos de semeio, plantio e colheita.

Fonte: Brasil Rugby