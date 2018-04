A CBRu promoverá uma ação de divulgação do esporte diferente: o Rugby Games, que acontecerá no ginásio Mauro Pinheiro, no complexo esportivo do Ibirapuera, em 28 de abril de 2018, sábado, às 10h00, com entrada gratuita do público e transmissão do SporTV 2.

O Rugby Games contará com mini desafios envolvendo atletas das seleções e o primeiro revelado é um desafio de chutes entre o futebolista Raí e Josh Reeves, dos Tupis.

Mistério solucionado.