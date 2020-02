Nesta sexta-feira (14), realizamos no CT de São José dos Campos, o Curso de Primeiros Socorros Nivel 1 World Rugby para fisioterapeutas voluntários, que apoiarão as equipes do Super Sevens do fim de semana.

A atividade foi conduzida por Lucas Duque, Educador e Coordenador Médico da Confederação, apoiado por Beatriz Rodrigo, fisioterapeuta da Seleção Brasileira Feminina, e Maurício Migliano, Master Trainer e Coordenador de Cursos da CBRu.

O curso contou com a presença de 6 fisioterapeutas:

Luiz Gustavo Andreoti Pinto

Josiane Silva Oliveira

Kariny Genú Chamone

Carlos Eduardo Faria Sebastião

Beatriz Araujo Duarte

Viviane Cristina da Silva

Após a parte técnica do curso, os fisioterapeutas foram ao local do torneio para visita técnica e plano de emergência do evento.

- Continua depois da publicidade -

Durante o torneio, eles atuarão sob coordenação do Fisioterapeuta da Seleção Masculino, Fabio Alves, e suporte ao serviço de ambulâncias e médico contratado para dar atenção à integridade fisica dos atletas e visitantes.

Texto e foto: Divugação CBRu