O CERET, tradicional parque da zona leste da cidade de São Paulo, irá receber um dia de muito Rugby e diversão, com a primeira Copa HURRA Infantil do ano, recebendo cerca de 400 crianças com idades entre 6 e 13 anos dos CEUs de toda a capital que irão uma vez mais colocar em prática o aprendizado obtido na escola e compartilhar experiências com seus amigos através do Rugby Tag, modalidade mais lúdica do esporte que consiste em retirar fitas presas à cintura dos jogadores.

Essa é a forma utilizada pela HURRA! para estimular o trabalho em equipe, a atividade física, respeito e a disciplina entre os alunos.

Informações do evento

Data: 05/05

Horário: das 08h às 15h

Local: CERET

Endereço: R. Canuto Abreu, s/n – Jardim Anália Franco

Categorias: M07, M09, M11, M13

HURRA! também marcou presença na inauguração do SESC Paulista

O dia 1º de maio foi de fato um dia de trabalho para os educadores da HURRA! que levaram o Rugby para a inauguração do SESC Paulista, um novo espaço para a convivência, bem estar e prática esportiva, no coração da capital. Mesmo sem ter um campo à disposição, Eduardo Paulino e Alberto Bispo puderam mostrar o caráter inclusivo do esporte e como o Rugby Tag pode ser desenvolvido em qualquer ambiente, realizando atividades que permitiram às mais de 30 crianças e pais que participaram, aprender e aperfeiçoar os fundamentos do esporte.

A HURRA! vai voltar ao SESC no final do mês, para o Dia do Desafio, em local ainda a confirmar