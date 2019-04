Nesta última edição do mês de Abril, o podcast “Mesa Oval” recebe Chino Benítez, figura ímpar na difusão do Rugby na região da Mogiana, especificamente em São João da Boa Vista, com o Tucanos. Chino faz um brilhante trabalho com a ovalada pelo interior paulista e compartilhará suas histórias, seu trabalho e método para desenvolver o esporte que tanto amamos pelo interior do Brasil. Os Tucanos desenvolvem trabalho único e, por estar em região estrategicamente importante, disputa os estaduais de Minas Gerais e de São Paulo.

Chino Benítez, com os Tucanos de São João da Boa Vista, com a dedicação ao esporte que amamos, é pauta super especial no Mesa Oval, em sua 151ª edição, que irá ao ar nesta Terça-Feira (30) ao vivo pelo facebook do Portal do Rugby a partir das 17h (hora Brasília).

Uma boa resenha ovalada na religiosa faixa nobre vespertina de todas as Terças na Central 3.

