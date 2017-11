O COB (Comitê Olímpico do Brasil) marcou para o próximo dia 6 de dezembro uma nova Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre seu estatuto, depois que a proposta de aumento na representação de atletas nas futuras assembleias foi rejeitada em votação que teve o voto da CBRu (favorável à maior participação dos atletas) desconsiderado após um empate de 15 a 15.

Com o protesto da CBRu e de outras entidade e com a pressão pública sobre o resultado da votação, o COB agora discutirá a validade do voto da CBRu, podendo ter o resultado da votação alterado.

Convocação do COB:

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB), mediante requisição de, no mínimo, 1/5 (um quinto) de seus membros, convoca, nos termos dos artigos 19, II; 16 §1º; 23, I e IV, do Estatuto Social do COB, a Assembleia Geral para a Reunião Extraordinária, a ser realizada no dia 06 de dezembro de 2017, no auditório da sede deste Comitê, situado na Avenida das Américas, nº 899, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ), às 13h00, em primeira convocação e, em segunda e última convocação, às 13h30, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

I — Analisar em grau de recurso a validade do voto proferido pelo representante da Confederação Brasileira de Rugby na AGE realizada em 22 de novembro de 2017, validando ou não referida votação;

II — Conforme a deliberação acima, alterar os artigos 22 e 50, do projeto de Estatuto do COB aprovado na AGE em 22 de novembro de 2017, que versa sobre a representatividade de atletas no âmbito da Assembleia Geral

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2017.

Paulo Wanderley Teixeira

Presidente

Nota da CBRu:

A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) está satisfeita com a decisão do Comitê Olímpico do Brasil (COB) de fazer uma nova votação a respeito do número de atletas participantes nas decisões assembleares da entidade. O voto inicial da CBRu, a favor da participação proporcional de 1/3 de representantes de atletas nas decisões, será mantido, pois entendemos que o momento do esporte brasileiro é de transformação e de maior participação de todos.