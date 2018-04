A CBRu publicou a avaliação feita pelos membros do Conselho de Administração de sua atuação em 2017.

Clique aqui para conferir o relatório.

Dentro da avaliação geral, as melhores notas estão para planejamento e uso de influência dentro do mercado, ao passo que os processos de avaliação do CEO e o contato com a comunidade do rugby tiveram as piores notas.