Rafael Araujo, professor das categorias de base do Jaguars, criou uma brincadeira que com poucos itens pode ser reproduzida em casa para acabar com a saudade da bola oval das crianças – e por que não também dos adultos.

Com alguns rolos de papel toalha, bolas plásticas que podem ser de tênis de mesa ou frescobol, e um saco plástico amarrado com um pouco de ar, é possível testar a destreza para as conversões de try e penal!

Veja os exemplos e faça você também dentro de casa!