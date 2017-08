Jacareí, no interior de São Paulo, receberá dois cursos de desenvolvimento da CBRu. No dia 3 de setembro, a cidade receberá o Curso de Introdução para Treinadores, para todas as categorias, focado na iniciação na metodologia do rugby. Depois, no dia 1º de outubro, será realizado o Curso de Introdução à Arbitragem.

Ambos ocorrerão no SESI Jacareí e as inscrições estão abertas.

Informações e inscrições: desenvolvimento@brasilrugby.com.br