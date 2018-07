Pela terceira vez e sempre com assuntos promissores. Flávio Santos, ex treinador das seleções brasileiras feminina e juvenil, que atualmente ajuda a desenvolver o rugby na Ásia como educador, estará hoje no Mesa Oval! Virgílio Neto, Diego Gutierrez e Victor Ramalho terão o prazer de um papo sempre rico em #culturaderugby com uma verdadeira lenda do rugby brasileiro, que estará pela terceira vez em nosso programa.

Assuntos não faltam: a atuação de Flávio pelo mundo oval, presente, passado e futuro das seleções brasileiras e do nosso rugby de clubes. Programa como sempre imperdível e ao vivo a partir das 17h00 em nosso Facebook e na Central 3.

Pronto para mais essa?