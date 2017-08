O World Rugby e Sudamérica Rugby realizarão em Montevidéu, entre os dias 9 e 10 de setembro, um Curso de Capacitação e perfeicionamento Justiça Oficial e Comissão de Citações Jurídicas. O curso pretende habilitar e capacitar os assistentes determinados por cada Confederação convidada a cumprir funções jurídicas nas mais diversas questões e partidas do World Rugby e Sudamérica Rugby.

No Brasil, o convidado para se tornar “Judicial Officer” em infrações de jogos internacionais é o Diretor Jurídico da Federação Paulista de Rugby, Fábio Mariz.

O curso acontecerá em 5 módulos na categoria “Judicial” – com assuntos do tipo: sanções explicativas, respostas em sanções. Já na categoria “Citing” os assuntos abordados serão: identificação de jogo sujo (com exercícios práticos), interpretação das leis no World Rugby Laws relacionadas ao jogo sujo etc.