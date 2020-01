A máxima “no Rugby, apoio é fundamental” nunca teve tanto sentido quanto nesse final de ano, quando uma tragédia se abateu sobre o novo e promissor Athenas Itanhaém, clube do litoral paulista que foi abatido por um acidente de trânsito que levou a óbito um atleta e deixou em estado graves tantos outros, todos juniores, a caminho de um campeonato em Ilhabela no último 2 de dezembro.

Clubes e jogadores de todo estado se solidarizaram com a situação, diversas demonstrações de apoio foram realizadas nos torneios de fim de ano e a FPR criou uma campanha de arrecadação para ajudar nos esforços para custear o tratamento dos atletas. No total, foram R$7.410,00 arrecadados pela entidade, além da da vaquinha do clube local de futebol feminino As Meninas Padovan, que ainda está ativa.

“As doações ajudaram muito nas compras de medicamentos, consultas mais específicas e equipamentos médicos. A ação de Natal Solidário feita em cojunto com o Rotary e o Extra permitiu a doação de cestas básicas às famílias que possuem situação mais necessitada. Estamos recebendo auxilio psicológico do município de Itanhaém e também da psicóloga Raquel de Ilhabela, alguns alunos estão passando por retorno médico, outros já recuperados das lesões na terça feira passada foram para a praia treinar um pouco. Atualmente, temos somente um aluno internado no hospital regional da cidade, porém mais 3 alunos ainda passarão por cirurgia. Agradecemos imensamente a Federação Paulista de Rugby e comunidade do rugby paulista que se mobilizou para ajudar, não somente na arrecadação, mas também no suporte a nossa aluna e a família dela em São José dos Campos, mesmo o Athenas sendo um time novo e ainda não federado não mediram esforços para nos ajudar.” comentou Danuza Alves, fundadora do clube.

Apesar das dificuldades, o clube segue ativo e irá organizar em janeiro a segunda edição de seu torneio de Beach Rugby no próximo dia 18.

