Duda Padilla é o novo técnico da equipe masculina do São José. Após seis anos treinando as categorias de base do time e ganhando todos os títulos possíveis, o ex-atleta irá comandar a equipe principal durante a temporada 2018.

O treinador, natural de Ilhabela, chegou ao clube como atleta há mais de dez anos, mas após sofrer uma grave lesão no joelho, cerca de dois anos atrás, resolveu se dedicar inteiramente à carreira de treinador.

“Eu fiquei muito feliz com a confiança que o clube tem no meu trabalho. Estou bastante ambicioso com esse time, conheço todos os atletas desde a categoria de base, sei os pontos fortes e fracos de cada um. Acredito que esse time dará muitos frutos”, explica Duda Padilla.

Duda viajou três vezes para a Argentina para fazer cursos de capacitação e já implementou mudanças na rotina de treinos dos atletas. Antigamente eram feitos entre dois e três treinos por semana, enquanto atualmente são realizados cinco por semana.

“É um time bastante jovem, com idade média de 21 anos. O objetivo é conquistar um time forte e unido, que deve carregar o nome do São José pelos próximos oito anos. Quero que eles formem uma identidade forte para que sejam lembrados pelos títulos e também por todo o trabalho duro feito por eles para chegar lá”, disse o treinador.

A estreia do treinador será em um jogo amistoso contra o time Engenharia Mackenzie, neste sábado (24), às 13h, no poliesportivo do Campo dos Alemães, em São José dos Campos.